رياضة | العودة لـ"وايت هارت لين".. موعد مباراة توتنهام هوتسبير وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر العودة لـ"وايت هارت لين".. موعد مباراة توتنهام هوتسبير وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي نادي توتنهام هوتسبير، ضد نظيره فريق كريستال بالاس، اليوم الأربعاء على ملعب وايت هارت لين في المباراة التي ستجمع بين الفريقين، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثون من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويرغب ماوريسيو بوتشيتينو مدرب توتنهام في تحقيق الانتصار، خلال أولى مبارياته على ملعبه الجديد بعد غياب لمدة موسمين، وخوض مباريات الفريق على ملعب ويمبلي.

ومن المتوقع أن يدخل توتنهام بالتشكيل التالي :-

حراسة المرمى : لوريس.

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خط الدفاع : تريبير - سانشيز - ألدرفاليد - روز.

خط الوسط : سيسوكو - ايريكسن - ديلي آلي - وينكس.

خط الهجوم : هاري كين - سون.

وستقام تلك المباراة في الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، بينما ستبدأ في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وسوف تذاع مباراة نادي توتنهام هوتسبير، ضد فريق كريستال بالاس عبر قناة بين سبورتس الرياضية 1 HD، وسيعلق على المباراة المعلق سوار الذهب.

كما يمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث الحي والمباشر لمباراة نادي توتنهام هوتسبير، ضد فريق كريستال بالاس في منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز عبر موقع الخليج 365 الرياضي.