رياضة | بالأرقام.. هل يستحق يوفيتش منافسة برشلونة وريال مدريد لضمه في الصيف؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالأرقام.. هل يستحق يوفيتش منافسة برشلونة وريال مدريد لضمه في الصيف؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرغب ناديا برشلونة وريال مدريد في التعاقد مع المهاجم الصربي لوكا يوفيتش لاعب نادي اينتراخت فرانكفورت الألماني، خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

ويقدم يوفيتش موسما مميزا مع فرانكفورت في الدوري الألماني، حيث ساهم مع الفريق في 21 هدف هذا الموسم، ويعيش المهاجم الصربي افضل أوقاته الكروية في مسيرته.

وشارك المهاجم الصربي مع اينتراخت فرانكفورت في 25 مباراة هذا الموسم بالدوري الألماني، حيث سجل 16 هدفا، وصنع 5 أهداف لزملائه في الفريق.

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ويعد هذا هو الموسم الثاني ليوفيتش مع الفريق الألماني، وأحرز اللاعب في موسمه الأول مع فرانكفورت 8 أهداف خلال 22 مباراة بالدوري الألماني.

وأيضا تألق يوفيتش على المستوى الأوروبي مع فريقه، وسجل 7 أهداف خلال 10 مباريات مع فرانكفورت في البطولة، والذي نجح في الصعود إلى ربع النهائي بعد الاطاحة بنادي إنتر ميلان الإيطالي.

ويحتل لوكا يوفيتش المركز الثاني في قائمة ترتيب هدافي الدوري الألماني برصيد 16 هدفا، وذلك بفارق 3 أهداف فقط عن البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ والذي يملك 19 هدفا.

يذكر أن اينتراخت فرانكفورت يحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 49 نقطة، وبفارق 14 نقطة عن بوروسيا دورتموند متصدر الترتيب.