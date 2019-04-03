رياضة | موعد مباراة مانشستر سيتي ضد كارديف اليوم الأربعاء 3 أبريل في الدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة مانشستر سيتي ضد كارديف اليوم الأربعاء 3 أبريل في الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف نادي مانشستر سيتي، منافسه فريق كارديف سيتي، اليوم الأربعاء على ملعب الاتحاد في المباراة التي ستجمع بين الفريقين، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسوف تقام المباراة في الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، بينما ستبدأ في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وسوف تذاع تلك المباراة بين نادي مانشستر سيتي، وفريق كارديف سيتي عبر قناة بين سبورتس الرياضية 2 HD، وسوف يعلق على المباراة المعلق حسن العيدروس.

ويأتي التشكيل المتوقع لنادي مانشستر سيتي :-

حراسة المرمى : ايدرسون.

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خط الدفاع : والكر - ستونز - لابورت - زينتشينكو.

خط الوسط : فيرناندينيو - جوندوجان - دي بروين - برناردو سيلفا - سترلينج.

خط الهجوم : جابريل جيسوس.

ويغيب اللاعب الأرجنتيني سيرجو اجويرو عن نادي مانشستر سيتي في تلك المباراة، بعدما تعرض لإصابة خفيفة خلال مباراة فريقه الأخيرة ضد نادي فولهام بالدوري الإنجليزي الممتاز، وفضل جوارديولا إراحته من أجل الاستعداد لمواجهة دوري أبطال أوروبا المقبلة.

كما يمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث الحي والمباشر لمباراة نادي مانشستر سيتي، ضد فريق كارديف سيتي في منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز عبر موقع الخليج 365 الرياضي.