رياضة | الأهلي يكشف موقف وليد سليمان من مواجهة صن داونز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يكشف موقف وليد سليمان من مواجهة صن داونز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي بأنه من الصعب أن يشارك وليد سليمان أمام صن داونز في دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا. وقال عبد الحفيظ في تصريحات هاتفية لفضائية إم بي سي مصر :"من الصعب تواجد وليد سليمان في مباراة صن داونز المقبلة في دوري أبطال أفريقيا ولن يسافر معنا لأننا فضلنا اراحته". Advertisements واختتم عبد الحفيظ تصريحاته قائلاً :"صالح جمعه يؤكد على مقولة لكل مجتهد نصيب وذلك لاصراره وتركيزه في التدريبات".

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