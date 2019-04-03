رياضة | سيد عبد الحفيظ بعد تعادل برشلونة المثير: "شكلهم اتفرجوا على الأهلي أمام الاتحاد"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سيد عبد الحفيظ بعد تعادل برشلونة المثير: "شكلهم اتفرجوا على الأهلي أمام الاتحاد" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي مازحا على تعادل برشلونة وفياريال في الدوري الإسباني في الدقائق الأخيرة من المباراة بأنهم شاهدوا مباراة فريقهم أمام الاتحاد السكندري.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات هاتفية لفضائية إم بي سي مصر: " الأهلي لديه لاعبين لديهم القدرة على حسم المباريات والفوز في الدقائق الأخيرة".

وعن تعادل برشلونة مع فياريال في الدقائق الأخيرة، قال عبد الحفيظ :" عشان اتفرجوا على الماتش بتاعنا".

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واختتم عبد الحفيظ تصريحاته قائلاً :"الأزمة التي حدثت بعد المباراة مع مسئولي الاتحاد انتهت بعد تدخل وليد صلاح الدين مدير الكرة".