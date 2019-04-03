رياضة | عاجل.. نجم إنجليزي يوجه رسالة نارية إلى محمد صلاح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. نجم إنجليزي يوجه رسالة نارية إلى محمد صلاح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن ريان برتراند مدافع فريق ساوثهامبتون الإنجليزي، عن جاهزيته لمواجهة ليفربول بالبريميرليج.

وأكد براترند، على استعداده التام لإيقاف خطورة محمد صلاح نجم الريدز، والمنتخب الوطني.

ويلتقي الفريقان يوم الجمعة المقبلة في الأسبوع 33 من الدوري الإنجليزي.

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وقال برتراند في تصريحات لشبكة "سكاي سبورت" "من الجيد دائماً اللعب ضد أفضل لاعبي العالم، ولهذا السبب تلعب كرة القدم وهذا هو هدفي في النهاية".

وأضاف المدافع الإنجليزي: " لن أغير استعداداتي أمام صلاح أنا فقط سوف أري نقاط القوة والضعف عنده ومحاولة إبطال نقاط القوة واستغلال الضعف".

وأضاف: " لاعبو ليفربول يقاتلون من أجل الفوز بالدوري، والحصول علي أول لقب لهم منذ فترة طويلة، وبالمثل نحن بحاجة للنقاط لأسباب مختلفة".