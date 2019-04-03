رياضة | نجم الريال السابق يكشف عن اللاعب الذي لا يريده زيدان في الموسم المقبل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم الريال السابق يكشف عن اللاعب الذي لا يريده زيدان في الموسم المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد مياتوفيتش نجم الريال السابق أن مسيرة الويلزي الدولي جاريث بيل داخل صفوف الفريق الملكي قد قاربت على الانتهاء ويرجع ذلك لهبوط مستواه في الفترة الأخيرة.

وقال مياتوفيتش: "أعتقد أنه قد جاءت لحظة نهاية بيل مع ريال مدريد، فعندما يكون في المستوى يمنحك الفارق، لكن أرى أنه لم يتكيف مع الفريق".

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ويذكر فأن إدارة ريال مدريد قد أعلنت عودة الفرنسي زين الدين بدلاً من سانتياجو سولاري ويبدو أن بيل ليس ضمن حسابات الفرنسي في الفترة المقبلة.

وطالب زيدان إدارة ناديه بضرورة التعاقد مع عدد من الصفقات على رأس القائمة المطلوبة يأتي؛ إيدين هازارد وكيليان مبابي ونيمار دا سيلفا وهاري كين وروبرتو فيرمينو.