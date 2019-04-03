رياضة | نتيجة مباراة الأهلي وأهلي طرابلس في بطولة إفريقيا للطائرة "رجال"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نتيجة مباراة الأهلي وأهلي طرابلس في بطولة إفريقيا للطائرة "رجال" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصل الفريق الأول لكرة الطائرة “رجال” بالنادي الأهلي عروضه القوية ببطولة إفريقيا للطائرة “رجال” التي ينظمها النادي، وتستمر فعالياتها حتى 11 من أبريل الجاري، محققًا الفوز مساء يوم الثلاثاء، على أهلي طرابلس في ثاني مباريات الفريق في البطولة.

وأقيمت المباراة على صالة الأمير عبد الله الفيصل، وقدم خلالها الأهلي عرضا قويًا. ونجح في تحقيق الفوز بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد.

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وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 25-12، و25-17، و19-25، و25-17.