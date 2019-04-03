رياضة | سيد عبد الحفيظ لـ"الخليج 365 الرياضي": تغريم حسين الشحات بسبب تصرفه أمام الاتحاد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سيد عبد الحفيظ لـ"الخليج 365 الرياضي": تغريم حسين الشحات بسبب تصرفه أمام الاتحاد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، توقيع غرامة مالية على حسين الشحات لاعب الفريق الأحمر .

وجاء قرار عبد الحفيظ بتغريم الشحات ماليا بسبب اعتراضه الغير لائق على الجهاز الفني للفريق بعد استبداله في الشوط الثاني لمباراة الفريق الأحمر أمام الاتحاد السكندري.

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وقال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في تصريح خاص إن هناك عقوبة ستوقع على حسين الشحات وفقا للائحة.

وحقق الأهلي فوزا قاتلا على الاتحاد السكندري بهدفين دون رد لينتزع صدارة الدوري مؤقتا.