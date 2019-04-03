شكرا لقرائتكم خبر عن فاران يرفض مانشستر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الوكالات)

كشف تقرير صحفي بريطاني تطوراً جديداً بشأن مستقبل الفرنسي رافائيل فاران، مدافع ريال مدريد في الموسم القادم. وكانت العديد من التقارير في الفترة الأخيرة، أكدت أن فاران يسعى للرحيل عن ريال مدريد، بحثاً عن تحد جديد.

ووفقا لصحيفة «ميرور» البريطانية، فإن فاران يتجه إلى رفض العرض المقدم له من جانب مانشستر يونايتد، من أجل الانتقال إلى صفوف يوفنتوس.

وسبق أن أشارت تقارير إيطالية إلى أن البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس، تحدث مع زميله السابق في ريال مدريد (فاران)، من أجل الانتقال إلى السيدة العجوز في الموسم القادم. يذكر أن فاران يحظى باهتمام من جانب ليفربول، بايرن ميونيخ، وباريس سان جيرمان، إلى جانب يوفنتوس ومانشستر يونايتد.