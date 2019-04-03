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فاران يرفض مانشستر

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الوكالات)

كشف تقرير صحفي بريطاني تطوراً جديداً بشأن مستقبل الفرنسي رافائيل فاران، مدافع في الموسم القادم. وكانت العديد من التقارير في الفترة الأخيرة، أكدت أن فاران يسعى للرحيل عن ريال مدريد، بحثاً عن تحد جديد.

ووفقا لصحيفة «ميرور» البريطانية، فإن فاران يتجه إلى رفض العرض المقدم له من جانب مانشستر يونايتد، من أجل الانتقال إلى صفوف يوفنتوس.

وسبق أن أشارت تقارير إيطالية إلى أن البرتغالي ، نجم يوفنتوس، تحدث مع زميله السابق في ريال مدريد (فاران)، من أجل الانتقال إلى السيدة العجوز في الموسم القادم. يذكر أن فاران يحظى باهتمام من جانب ، بايرن ميونيخ، وباريس سان جيرمان، إلى جانب يوفنتوس ومانشستر يونايتد.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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