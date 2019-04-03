شكرا لقرائتكم خبر عن 50 مليوناً لفك العلاقة بين اليوفي وساندرو والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الوكالات)

أكد تقرير إيطالي أن الظهير الأيسر ليوفنتوس البرازيلي أليكس ساندرو، واصل تقديم أداء مخيب للآمال برفقة البيانكونيري، كما عانى من صافرات استهجان ضده من قبل جماهير اليوفي، في مباراة (السبت) أمام إمبولي. ويشعر نجم يوفنتوس الإيطالي بخيبة أمل في ظل الأداء المخيب الذي يقدمه برفقة البيانكونيري في الفترة الأخيرة من الموسم.

وأضاف التقرير أن مستقبل ساندرو في يوفنتوس أقل حماية الآن، بالرغم من توقيعه على عقد جديد في ديسمبر الماضي، يربطه بالنادي حتى عام 2023.

وأشار إلى أن يوفنتوس على استعداد للاستماع إلى العروض المقدمة لرحيل ساندرو، مضيفا بأن النادي سينظر في العروض التي تصل قيمتها إلى 50 مليون يورو، وسيأخذها النادي الإيطالي على محمل الجد.

ويضع يوفنتوس البرازيلي مارسيلو، ظهير ريال مدريد هدفاً أول للتعاقد معه في الصيف القادم، فيما حدد النادي الإيطالي اسمين آخرين وهما جريمالدو وإيمرسون بالميري، كبديلين محتملين.