شكرا لقرائتكم خبر عن استنفار قدساوي لمواجهة أحد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عيسى الدوسري (الخبر)

كثف مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية الوطني بندر باصريح تحضيراته لمواجهة فريق أحد، ضمن الجولة الـ26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. وركز باصريح خلال التدريبات على الجوانب اللياقية والتكتيكية، ومن ثم فرض مناورة على كامل الملعب طبق خلالها عددا من الجمل الفنية. وشهدت التدريبات حضور عدد من أعضاء مجلس الإدارة لدعم الفريق قبل مباراة أحد.

ويسعى القدساويون للفوز في مباراة أحد والخروج من دوامة الخسائر المتتالية، التي كان آخرها الخسارة من فريق الاتفاق في الجولة الماضية 2-3، ويحتل فريق القادسية المركز الـ12 برصيد 24 نقطة.

من جهتها، طالبت إدارة نادي القادسية برئاسة مساعد الزامل لاعبي الفريق بمضاعفة الجهد والتركيز خلال المباريات القادمة، خصوصا أن وضع الفريق لا يحتمل التفريط في النقاط، إذ اجتمعت بلاعبي الفريق بعد مباراة الاتفاق وتمت خلال الاجتماع مناقشة العديد من الأمور المتعلقة بالفريق القدساوي، ووعد لاعبو القادسية بتصحيح الأوضاع في مباراة أحد القادمة والظفر بالنقاط الـ3، وإعادة الفريق لطريق الانتصارات من جديد بعد موجة الخسائر التي اجتاحت الفريق.