شكرا لقرائتكم خبر عن العربي وجيل البوادي في نهائي «الوداد» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

تختتم بطولة الوداد الثانية بمواجهة فريقي العربي وجيل البوادي على ملعب الوداد بحي الشرفية بجدة. وجاء تأهل فريق العربي للمباراة الختامية بعد الفوز بضربات الترجيح على فريق نجوم بني مالك، فيما وصل فريق جيل البوادي للمواجهة النهائية عقب الانتصار على فريق نمور السامر. ومن المتوقع أن يشهد لقاء النهائي إثارة وندية بين الفريقين.

ويطمح مدرب العربي عمر باحسين في تحقيق اللقب الـ3 له منذ توليه قيادة تدريب فريق العربي، أحد أشهر فرق أحياء المملكة، الذي يترأسه المخضرم حماد الحربي. ويملك حاليا المهاجم الواعد أحد أبرز هدافي حواري جدة عبدالعزيز أحمد.

من جهته، وجه رئيس اللجنة المنظمة لدورة الوداد طلال المريشد الدعوة لكافة الشخصيات الرياضية والإعلامية لحضور السهرة الكروية على ملعب الودي ومشاهدة ختام دورة الوداد الثانية، متمنيا نجاح الحدث الذي لن يتحقق إلا بالحضور الجماهيري الكبير وتقديم الفريقين مباراة تليق بالنهائي.