شكرا لقرائتكم خبر عن سباليتي: إيكاردي جاهز لجنوى والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الوكالات)

أوضح المدير الفني لإنتر ميلان لوتشيانو سباليتي الموقف النهائي لمهاجم الفريق ماورو إيكاردي للعودة لقائمة النيراتزوري والمشاركة في المباراة القادمة أمام جنوى، لحساب الجولة 30 من الدوري الإيطالي . وقال سباليتي خلال المؤتمر الصحفي قبل مباراة اليوم: «إيكاردي متاح للمباراة والعمل الذي قام به ماروتا كان مهماً لضمان المناقشات بين كل الأطراف المعنية بصورة حقيقية، وهذا يعني أن إيكاردي أصبح في موضع جاهز لمساعدة الفريق».

وأضاف: اليوم، إيكاردي سيبدأ المباراة، لقد أظهر ردة الفعل من الناحية العقلية والذهنية، وهو أمر أكثر أهمية من الناحية البدنية، سنرى كم المدة التي يمكنه أن يبقى فيها داخل الملعب وهل سنحتاج لتبديله أم لا. وتابع: كل مباراة مهمة، جنوى فريق قوي وجاهز، وعلينا أن نقدم مستوى بدنياً وفنياً قوياً لنتغلب عليهم.

وواصل سباليتي: سنذهب من أجل الحفاظ على مركزنا الثالث بكل إمكاناتنا المتاحة، هذا سيسمح لنا بالقتال حتى النهاية بطريقة صحيحة من أجل تحقيق الهدف والتأهل لدوري أبطال أوروبا.