برشلونة يهتم بلاعب مغمور

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الوكالات) يسعى برشلونة لضم الظهير الأيسر لفريق هايدوك سبليت الكرواتي دوماجوج براداريك، حسب ما كشف تقرير صحفي إسباني عن ظهور صفقة كرواتية مغمورة أخيراً على قائمة اهتمامات برشلونة في الميركاتو الصيفي القادم. ووفقا لصحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، فإن برشلونة سيرسل كشافين لمراقبة اللاعب صاحب الـ19 عاما في ديربي كرواتيا بين هايدوك سبليت ودينامو زغرب. ويضع برشلونة العديد من الخيارات الأخرى إلى جانب براداريك لتدعيم مركز الظهير الأيسر في الصيف المقبل مثل فيليبي لويس (أتلتيكو مدريد)، وأليكس مورينو (رايو فاليكانو)، وألبرتو مورينو (

يسعى برشلونة لضم الظهير الأيسر لفريق هايدوك سبليت الكرواتي دوماجوج براداريك، حسب ما كشف تقرير صحفي إسباني عن ظهور صفقة كرواتية مغمورة أخيراً على قائمة اهتمامات برشلونة في الميركاتو الصيفي القادم. ووفقا لصحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، فإن برشلونة سيرسل كشافين لمراقبة اللاعب صاحب الـ19 عاما في ديربي كرواتيا بين هايدوك سبليت ودينامو زغرب. ويضع برشلونة العديد من الخيارات الأخرى إلى جانب براداريك لتدعيم مركز الظهير الأيسر في الصيف المقبل مثل فيليبي لويس (أتلتيكو مدريد)، وأليكس مورينو (رايو فاليكانو)، وألبرتو مورينو ( ليفربول )، وناتشو مونريال (آرسنال). يذكر أن اللاعب الكرواتي يحظى أيضاً باهتمام من قبل أتلتيكو مدريد في الميركاتو الصيفي، خصوصاً مع الرحيل المحتمل لفيليبي لويس.

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