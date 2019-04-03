«السكري» يصيب الوحدة ويتوعد الهلال في نصف نهائي الكأس

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جدة - خالد شويل - عادل النجار (جدة) حجز التعاون مقعدا مع الكبار الـ3 (الاتحاد، والنصر، والهلال) ليكمل عقد الأندية المتأهلة إلى دور نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم، إثر فوزه على ضيفه الوحدة 3/0، في المباراة التي جرت بينهما أمس (الثلاثاء) على ملعب مدينة الملك عبدالله

حجز التعاون مقعدا مع الكبار الـ3 (الاتحاد، والنصر، والهلال) ليكمل عقد الأندية المتأهلة إلى دور نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم، إثر فوزه على ضيفه الوحدة 3/0، في المباراة التي جرت بينهما أمس (الثلاثاء) على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة لحساب ربع النهائي، إذ افتتح الكاميروني تاوامبا النتيجة للتعاون في الدقيقة 58، قبل أن يعزز زميله ساندرو تقدم التعاون في الدقيقة 60، فيما أضاف عبدالفتاح آدم ثالث الأهداف في الدقيقة 64، ليلاقي التعاون الهلال في دور نصف النهائي.

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