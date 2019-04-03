«غاشية» تخطف كأس الأمير سعود.. والسهلي يطير بالسيارة

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) تحت رعاية الأمير عبدالله بن سعود بن محمد أقام ميدان الفروسية بمحافظة جدة حفل سبق الخيل الـ20 لموسم 1440هـ على جوائز وكأس الأمير سعود بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود (رحمه الله)، وذلك الخميس 21/‏‏‏‏7/‏‏‏‏1440 هـ، بمضمار ميدان الفروسية بجدة، بحضور الأمراء سعود وسلطان وشقران أبناء الأمير عبدالله بن سعود بن محمد، وعدد من الضيوف وملاك ومدربي الخيل بفروسية جدة. ورحب مدير عام نادي الفروسية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور فهد بن طلال المهلهل في بداية الحفل بالأمير عبدالله بن سعود والضيوف من الأمراء والحضور من محبي

تحت رعاية الأمير عبدالله بن سعود بن محمد أقام ميدان الفروسية بمحافظة جدة حفل سبق الخيل الـ20 لموسم 1440هـ على جوائز وكأس الأمير سعود بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود (رحمه الله)، وذلك الخميس 21/‏‏‏‏7/‏‏‏‏1440 هـ، بمضمار ميدان الفروسية بجدة، بحضور الأمراء سعود وسلطان وشقران أبناء الأمير عبدالله بن سعود بن محمد، وعدد من الضيوف وملاك ومدربي الخيل بفروسية جدة. ورحب مدير عام نادي الفروسية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور فهد بن طلال المهلهل في بداية الحفل بالأمير عبدالله بن سعود والضيوف من الأمراء والحضور من محبي رياضة الفروسية والملاك ومدربي الخيل. الجدير بالذكر أن الحفل مكون من 5 أشواط، كان أبرزها الـ4 والـ5، إذ فاز بالشوط الـ4 إنتاج مفتوح عمر 4 سنوات، على سيارة مجموعة الأحلام، الجواد «شيهان معلا» للمالك عبدالعزيز معلا السهلي، تدريب أحمد مكي، وقيادة الخيال مشاري العيسى، وحصد المركز الأول في الشوط الـ5 إنتاج مفتوح عمر 3 سنوات، على كأس الأمير سعود بن محمد بن عبدالعزيز (رحمه الله)، الفرس «غاشية» لأبناء هزاع بن شاكر العبدلي، تدريب حاتم الشريف، وقيادة الخيال خالد الشرار. وفي نهاية السباق، قدم الأمير عبدالله بن سعود ومدير عام نادي الفروسية بمنطقة مكة المكرمة صور الجياد الفائزة بالأشواط، وسلّم الفائز بالشوط الـ5 مفتاح السيارة المقدمة من مجموعة الأحلام.

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