شكرا لقرائتكم سموحة يستدرج جيسا جارا الرواندى ببطولة افريقيا للطائرة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواجه فى الثامنة مساء اليوم الأربعاء ، فريق سموحة للكرة الطائرة نظيره جيسا جارا الرواندى فى إطار ثالث أيام البطولة الأفريقية التى يستضيفها النادى الأهلى .

و تشهد مباريات هذه الجولة مواجهات بين كلا من ، جى أس يو الكينى مع فاج الغينى و أنجيس الإيفوارى مع الشرطة البتسوانى و أسبوار الكونغولى مع روكينزو البورندى و اساريا الليبى مع جامعة زيمبابوى .

كما تشهد نفس الجولة لقاءات بين كلا من ،مونجازا الكونغولى مع نيمو ستارز الاوغندى و أهلى طرابلس الليبى مع الأسمنت الإثيوبى و جامعة أوغندا مع إتحاد مصراتة الليبى وفاب الكاميرونى مع السجون الكينى والسويحلى الليبى مع ولاية ديتشا الأثيوبى.