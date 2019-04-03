شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة يجهز دبش وحازم وعادل لخلافة مودى أمام الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجهز الجهاز الفنى للمقاصة بقيادة طلعت يوسف، الثلاثى شريف حازم وطه عادل ومحمد دبش تمهيدًا للاستعانة بأحدهم فى لقاء الأهلى المقبل بالدورى المقرر إقامته فى العاشر من أبريل الجارى بسبب إيقاف أحمد عبد العزيز مودى نظرًا لحصوله على الإنذار الثالث فى اللقاء الأخير للفريق أمام الجونة .

ويأمل طلعت يوسف لتحقيق مفاجأة فى لقاء الأهلى المقبل وتغيير الصورة التى صاحبت الفريق فى لقاءات القمة أمام الأهلى والزمالك خاصة أن الفريق يملك العديد من النجوم فى الخط الهجومى أمثال الثلاثى المحترف جون أنطوى وشيمس بيكلى وباولن فوافى بالإضافة لميدو جابر وصلاح عاشور وصلاح ريكو ومحمد رمضان .