الإسماعيلى يغلق صفحة ذئاب الجبل ويبدأ الاستعداد لـ بيراميدز

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أغلق الجهاز الفنى للإسماعيلى بقيادة البلجيكى سيدومير صفحة مباراة المقاولون العرب التى أقيمت أمس الثلاثاء فى الدورى والتى فاز فيها الدراويش بثنائية نظيفة ومن المقرر أن يبدأ الدراويش اليوم الأربعاء الاستعداد لمواجهة بيراميدز.
ويواجه الاسماعيلى نظيره بيراميدز السبت المقبل فى إطار مواجهات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدورى العام .
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