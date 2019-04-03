شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يغلق صفحة ذئاب الجبل ويبدأ الاستعداد لـ بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أغلق الجهاز الفنى للإسماعيلى بقيادة البلجيكى سيدومير صفحة مباراة المقاولون العرب التى أقيمت أمس الثلاثاء فى الدورى والتى فاز فيها الدراويش بثنائية نظيفة ومن المقرر أن يبدأ الدراويش اليوم الأربعاء الاستعداد لمواجهة بيراميدز.

ويواجه الاسماعيلى نظيره بيراميدز السبت المقبل فى إطار مواجهات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدورى العام .