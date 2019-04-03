شكرا لقرائتكم خبر عن مؤمن زكريا يُثير الجدل فى الأهلى بسبب العرض الفنلندى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ما زال مؤمن زكريا صانع ألعاب الأهلى مترددًا فى قبول عرض الانتقال للدورى الفنلندي، رغم موافقة الإدارة الحمراء على انتقاله بدون الحصول على أى مبالغ مالية للوقوف بجانب اللاعب فى أزمته الأخيرة.

وحددت إدارة الأهلى شرطًا وحيدًا لإتمام الإعارة وهو انتهاؤها فى شهر أغسطس بدلاً من استمرار اللاعب حتى نهاية المسابقة فى فنلندا ١٢ أكتوبر، وذلك لكى يتسنى للإدارة الحمراء قيده فى قائمة الأهلى بالموسم الجديد، بعد فسخ عقده مع أحد السعودى قبل عدة أسابيع.

ويفكر مؤمن زكريا جديًا فى البقاء داخل الأهلى والاكتفاء بالتدريب لحين فتح باب القيد الصيفي، لعدم رغبته فى الانتقال للدورى الفنلندى ويتم تجميده كما حدث مع النادى السعودى.