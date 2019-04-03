موعد مباراة الهلال والحزم القادمة في مباريات الدوري السعودي والقناة الناقلة

مباراة الهلال والحزم القادمة، إليكم موعد مباراة الهلال والحزم في مباريات هذا الأسبوع، من جدول مباريات الدوري السعودي 2018/2019، حيث موعد مباراة الهلال والحزم القادمة، هي ضمن مباريات الجولة السادسة والعشرون من مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، في اللقاء الذي سيجمع الفريقين على أرضية ستاذ الحزم، حيث ينزل الزعيم الهلال ضيفا على نادي الحزم.

موعد مباراة الهلال والحزم

قبل المباراة يتواجد نادي الهلال في المركز الثاني من ترتيب الدوري السعودي، وذلك برصيد 57 نقطة، حققها الزعيم بعد تحقيق العلامة الكاملة في سبعة عشرة مباراة، والتعادل في ستة مباريات، وانهزم في مباراتين، وفي المقابل يدخل الحزم، مباراة الهلال، وهو في المركز الحادي عشر، برصيد 27 نقطة، حققها بعد الفوز في ستة مباريات، والتعادل في تسعة، وانهزم في عشرة مباريات.

موعد مباراة الهلال والحزم القادمة

موعد مباراة الهلال القادمة ضد الحزم في الدوري السعودي، سيكون يوم الخميس الموافق ل 4 أبريل 2019، وستنطلق مشاهدة المباراة، ابتداء من الساعة 17.45 بتوقيت غرينتش العالمي، الذي يصادف نفس توقيت لندن، وفي تمام الساعة 19.45 بتوقيت القاهرة، وبتوقيت السعودية المحلي، ستنطلق مشاهدة الحزم والهلال الخميس، في تمام الساعة 20.45 بتوقيت مكة المكرمة المحلي.

وستكون القنوات الناقلة لمباراة الهلال والحزم بث مباشر، هي قناة ksa sports hd، وسنقدم لكم اسم معلق المباراة فورا الإعلان عليم بشكل رسمي.