سيد عبد الحفيظ يفتح النار: التشكيك في وطنيتي عيب وأرفض التجاوزات.. فيديو

محمد رشاد

قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إنه لا يقبل الإساءة المستمرة له ممن لم يقم بتسميتهم ورفض التشكيك في وطنيته، وذلك عقب فوز المارد الأحمر على الاتحاد السكندري بهدفين دون رد اليوم الثلاثاء في ملعب برج العرب في إطار الجولة 27 من الدوري.

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