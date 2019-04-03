تويتر يفاجئ محمد صلاح

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفل موقع التدوينات المصغر “تويتر” بالنجم المصري محمد صلاح، لاعب وسط مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي، بطريقة خاصة جدا.

حساب “تويتر” الرسمي على الموقع ذاته، فاجأ جماهير كرة القدم حول العالم، عندما وضع صورة محمد صلاح على صورة الغلاف للحساب.

الحساب الرسمي لـ”تويتر” اختار صورة محمد صلاح، نجم منتخب مصر، محتفلا بالهدف الحاسم، الذي ساهم فيه اللاعب في مرمى فريق توتنهام هوتسبير، وبجواره زميله البرازيلي روبرتو فرمينو، كصورة الغلاف على الحساب، مما أثار دهشة الجماهير.

Advertisements

حساب “تويترط كان قد نشر تغريدة جاء فيها “الحقيقة أم التحدي”، وهي لعبة معروفة يختار فيها اللاعب الإجابة بصدق على أي سؤال أو فعل أي شيء يطلب منه.. ورد أحد لاعبي ألعاب الفيديو، معروف بتشجيعه لليفربول بتغريدة “التحدي”، ليطلب منه حساب “تويتر” وضع شعار الغريم التاريخي إيفرتون كصورة رسمية لحسابه.

المشجع رضخ للتحدي، وقرر حساب “تويتر” وضع صورة صلاح كصورة الغلاف على حسابه الرسمي، مكافأة للمشجع الذي نفذ ما أقر به التحدي.

”تويتر” أزال صورة صلاح وفرمينو بعد فترة، وعادت لصورة الغلاف الأساسية، التي تظهر فيها علامة وسم كبيرة.