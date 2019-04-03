كريستيانو رونالدو يفتتح مخبزا في إيطاليا ويهديه لصديقته

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يسعى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق يوفنتوس الإيطالي، لاقتحام مجال جديد في عالم البيزنس، هذه المرة بعيدا عن كرة القدم، وذلك سعيا منه لجني الأرباح في ظل بلوغ اللاعب عامة الـ 34.

”سكاي نيوز” نقلت عن صحيفة “كوريير دي تورينو” الإيطالية أن كريستيانو رونالدو، لاعب الفريق الملكي الإسباني السابق ريال مدريد، يستعد لافتتاح مخبز وسط مدينة تورينو الإيطالية، معقل نادي يوفنتوس.

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الصحيفة أشارت إلى أن المخبز - الذي تم تحديد موقعه بالفعل - سيكون هدية من كريستيانو رونالدو لصديقته جورجينا رودريجيز، عارضة الأزياء الإسبانية، وسيقدم لزبائنه حلوى ومخبوزات برتغالية.

المخبز بذلك يضاف إلى قائمة استثمارات تجارية يمتلكها اللاعب على غرار فندق فاخر في البرتغال، وعيادة لزراعة الشعر في مدريد تديرها جورجينا أيضا.

يشار إلى أن رونالدو - الفائز بالكرة الذهبية 5 مرات – كان قد تعرض لإصابة خلال مشاركته الأخيرة مع منتخب البرتغال ويأمل أن يتعافى قبل مواجهة فريق أياكس أمستردام الهولندي، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، يوم 10 أبريل الجاري.