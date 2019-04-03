هل يتدخل الخطيب في أزمة حسين الشحات مع لاسارتي؟

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أصبح حسين الشحات لاعب الأهلي هو بطل الشاشة في القلعة الحمراء ليس بسبب تألقه في المباريات ولكن بسبب إثارته الأزمات نظرًا لعدم المشاركة بشكل أساسي مع الفريق

على ما يبدو أن حسين الشحات أغلى لاعب محلي والمنتقل للنادي الأهلي في الانتقالات الشتوية الأخيرة في صفقة كلفت خزينة القلعة الحمراء ما يزيد على 100 مليون جنيه مصري، لا يعلم جيدًا حجم واسم النادي الأهلي الذي انتقل إلى صفوفه وبات يرتدي قميصه، الأندية السابقة التي لعب فيها الشحات وكان يشارك فيها بشكل أساسي ولا يجلس على دكة البدلاء، الوضع فيها مختلف تماماً، لأنه يلعب للنادي الأهلي الذي يضم عددا كبيرا من اللاعبين المميزين، بل إن البدلاء الذين يجلسون على الدكة لا يقلون نجومية عن الذين يشاركون أساسيين.

ومن المؤكد أن إدارة الأهلي لن تقبل أن يخرج اللاعب عن النص بهذه الطريقة، خاصة أنها جاءت على مرأى ومسمع من كل من شاهد مباراة الاتحاد السكندري مع الأهلي. إدارة الأهلي إذا لم تتدخل هذه المرة لاعتبارات أن اللاعب تكلفت صفقة التعاقد معه مبلغاً خرافياً لم يصل له من قبل أي لاعب محلي، أو تعاملت معه وفقاً للمسكنات

ومن المؤكد أن إدارة الأهلي لن تقبل أن يخرج اللاعب عن النص بهذه الطريقة، خاصة أنها جاءت على مرأى ومسمع من كل من شاهد مباراة الاتحاد السكندري مع الأهلي. إدارة الأهلي إذا لم تتدخل هذه المرة لاعتبارات أن اللاعب تكلفت صفقة التعاقد معه مبلغاً خرافياً لم يصل له من قبل أي لاعب محلي، أو تعاملت معه وفقاً للمسكنات والمبررات، مثل أن اللاعب مضغوط أو أنه تنازل عن مبالغ مالية ضخمة للعب في الأهلي -حتى الآن لم يقدم مردوداً جيداً بدليل أنه لم يحرز إلا هدفين فقط- فإن التجاهل سيكون نتيجته الطبيعية فرط عقد الفريق حال تكرار مشاهد الاعتراض على المدير الفني الأورجواياني مارتن لاسارتي. Advertisements الأزمة الأولى الأزمة الأولى افتعل حسين الشحات أولى أزماته بعد انتقاله للنادي الأهلي خلال مباراة الأهلي والزمالك الماضية، وتحديدًا بعد التغيير الثالث للمارد الأحمر بنزول صالح جمعة بدلًا من جونيور أجايي، حيث انفعل حسين الشحات لاعب الأهلي وغادر مقاعد البدلاء غاضبًا بعد التغيير مباشرة بسبب عدم الدفع به في المباراة.

وتوجه أحد أفراد الجهاز الفني للاعب لإقناعه بالعودة مرة أخرى إلى مقاعد البدلاء حتى لا يثير غضب المدير الفني، وبالفعل عاد اللاعب مرة أخرى بعد مرور 5 دقائق وعلامات الغضب على وجهه. كلاكيت تاني مرة كلاكيت تاني مرة افتعل الشحات أزمة جديدة خلال مباراة الأهلي التي أقيمت اليوم مع الاتحاد السكندري، في المباراة التي جمعتهما على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، ضمن مباريات الجولة السابعة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز، وفاز بها الفريق الأحمر بهدفين دون رد.

الأزمة بدأت بعد إجراء لاسارتي المدير الفني الأوروجواياني التغيير الأول للأهلي بعد نزول رمضان صبحي بدلًا من حسين الشحات في الدقيقة 63، حيث رفض مصافحة زملائه ومدرب الأحمال وقام بدفع يد الأخير عندما حاول مصافحته، بخلاف الإشارات التي عبر فيها عن انفعاله الشديد وغضبه من استبداله. العقوبة المنتظرة العقوبة المنتظرة بعد انتهاء مباراة الاتحاد السكندري بفوز الأهلي بهدفين دون رد واعتلاء الأهلي ولو لفترة مؤقتة صدارة ترتيب جدول الدوري الممتاز لأول مرة هذا الموسم، فإن الشغل الشاغل لجماهير النادي الأهلي قبل جماهير منافسيه هي العقوبة التي سيتم توقيعها على الشحات، خاصة أن الأزمة الأولى مرت مرور الكرام ولم يتم توقيع أي عقوبات على اللاعب، بل حاول البعض نفي غضب اللاعب في لقاء القمة. والسؤال الذي يطرح نفسه هل سيتدخل محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بصفته المشرف العام على الكرة بالنادي، ويتخذ قراراً عنيفاً بمعاقبة اللاعب؟ بصرف النظر عن قيمته الفنية والمالية -لم يقدم المردود المنتظر بعد- خاصة أنه سبق أن اتخذ قراراً تراه بعض جماهير الأهلي تاريخياً، عندما قرر عرض عبد الله السعيد لاعب الفريق للبيع أو الإعارة بعد توقيعه لنادي الزمالك مقابل 40 مليون جنيه لمدة موسمين، ورغم أن اللاعب عاد للنادي الأهلي ومدد تعاقده بعد تدخل تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالسعودية والرئيس الشرفي السابق للنادي الأهلي، فإن الخطيب رفض استمرار السعيد في الأهلي وأعلن اتخاذ مجلس إدارة النادي قراراً بإعارة اللاعب أو عرضه للبيع، لينتقل بعدها إلى الدوري الفنلندي ومنه إلى الدوري السعودي ثم استقر به المطاف حالياً في صفوف بيراميدز. أم سيكون التدخل من خلال محاولات لإقناع المدير الفني الأوروجواياني بإشراك الشحات في المباريات المقبلة، ومنحه فرصة أكبر حتى لا يفقد الأهلي جهود اللاعب الفنية في المرحلة المقبلة، التي سيخوض خلالها الفريق عددا من المباريات الهامة في الدوري وبطولة دوري أبطال إفريقيا؟

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