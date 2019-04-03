انت الان تتابع صن داونز: استفدنا من تغييرات الأهلي أمام الاتحاد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:سعد الدين محمود ٠٣ أبريل ٢٠١٩ - ١٢:٥٣ ص
تحدث جولام فالوديا، محلل أداء فريق صن داونز، عن مباراة الأهلي «منافسه» في دوري أبطال إفريقيا أمام الاتحاد السكندري، موضحًا أن الفريق قام بتغييرات كثيرة في المباراة فلم يكن له قوة أو شراسة هجومية أمام الاتحاد السكندري. وقال جولام، خلال حواره ببرنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة «صدى البلد»: «الاتفاق مع البرنامج منعنا من استكمال المباراة، فلم نشاهد آخر 10 دقائق، توقعت أن تنتهي المباراة بنتيجة التعادل، لكن الأهلي فريق كبير وتمكن من حسم الفوز».
وأوضح أنه قام بدراسة جيدة وكاملة للأهلي، في نقاط القوة والضعف التي يعلمها الجهاز الفني، وأن الأمر كان مختلفًا في مباراة الاتحاد بسبب تغييرات الفريق ورغبة الجهاز الفني في عدم زيادة الضغوط البدنية على لاعبيه. وأستكمل جولام: «تغييرات لاسارتي في التشكيل لم تؤثر على فائدة عملي في مصر شيء»، موضحًا:
وأوضح أنه قام بدراسة جيدة وكاملة للأهلي، في نقاط القوة والضعف التي يعلمها الجهاز الفني، وأن الأمر كان مختلفًا في مباراة الاتحاد بسبب تغييرات الفريق ورغبة الجهاز الفني في عدم زيادة الضغوط البدنية على لاعبيه.
وأستكمل جولام: «تغييرات لاسارتي في التشكيل لم تؤثر على فائدة عملي في مصر شيء»، موضحًا: «بدلًا من معرفة 11 لاعبا أساسيا، أصبحت أعلم تفاصيل 18 لاعب وهذا مفيد بالتأكيد».
وتنتظر الأهلي مباراة هامة في بطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث سيطير إلى جنوب إفريقيا لمواجهة صن داونز في ذهاب دور ربع النهائي بدوري الأبطال والمقرر إقامتها السبت المقبل في الثالثة عصرًا.
وحقق الأهلي، فوزًا مثيرًا، على نظيره الاتحاد، بهدفين نظيفين، مساء الثلاثاء، ليرفع رصيده إلى 55 نقطة، ويرتقي إلى الصدارة مؤقتًا، فيما تجمد رصيد زعيم الثغر عند 32 نقطة في المركز التاسع.
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