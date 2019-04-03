انت الان تتابع الأهلي يطلب مواجهة صن داونز باستاد المقاولون العرب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:أحمد سعيد ٠٣ أبريل ٢٠١٩ - ١٢:١٠ ص

محمود الخطيب

أرسل مجلس إدارة النادي الأهلي بقيادة محمود الخطيب، خطابًا رسميًا إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» والجهات الأمنية للموافقة على إقامة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، أمام صن داونز الجنوب إفريقي في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا على ستاد عثمان أحمد عثمان. وأرسل الكاف خطابًا رسميًا لاتحاد الكرة خلال الأيام الماضية، بسرعة تحديد ملعب آخر لكل من الأهلي والزمالك لاستضافة مبارياتهما في دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية بدلا من ملعب برج العرب.

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ورد الاتحاد الإفريقي بخطاب إلى الأهلي، مساء الثلاثاء، بالموافقة على خوض لقاء صن داونز على ستاد الجيش بالسويس بدلا من ستاد برج العرب. وعلمت «التحرير» من مصادر داخل النادي الأهلي أن محمود الخطيب أجرى اتصالات عدة بمحسن صلاح رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، وتوصل الثنائي إلى اتفاق نهائي