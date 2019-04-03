نادر شوقي يوجه نصيحة لـ«صلاح» عن مستقبله مع ليفربول

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تحرير:سعد الدين محمود ٠٣ أبريل ٢٠١٩ - ٠١:٥٠ ص
محمد صلاح
تحدث نادر شوقي، وكيل اللاعبين، عن مستقبل النجم المصري محمد صلاح، هداف نادي ليفربول الإنجليزي، في الموسم الجديد، في ظل أنباء رحيله عن قلعة «أنفيلد» في الموسم المقبل. وأكد شوقي، خلال لقائه بحلقة الثلاثاء، من برنامج «ملعب ON» عبر قناة «ON sport»، أن الأفضل لمحمد صلاح هو الرحيل عن ليفربول بعد نهاية الموسم الحالي، والبحث عن تجربة جديد في فريق أكبر. ورفض نادر فكرة عودة صلاح للدوري الإيطالي مجددًا، موضحًا أن هناك أندية عديدة بالطبع تتطلع لضم الفرعون المصري، وعليه أن يختار في تجربته المقبلة الفريق الذي يساعده على التألق وحصد البطولات.
وكانت تقارير صحفيّة إسبانية، قد أشارت قبل أسابيع قليلة إلى وجود محمد صلاح، ضمن قائمة اللاعبين، الذين يرغب فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، في التعاقد معهم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بناء على رغبة شديدة من زين الدين زيدان، المدير الفني الجديد للملكي، لتدعيم صفوف الفريق الموسم المقبل. ووفقًا
وكانت تقارير صحفيّة إسبانية، قد أشارت قبل أسابيع قليلة إلى وجود محمد صلاح، ضمن قائمة اللاعبين، الذين يرغب فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، في التعاقد معهم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بناء على رغبة شديدة من زين الدين زيدان، المدير الفني الجديد للملكي، لتدعيم صفوف الفريق الموسم المقبل.
ووفقًا لما ذكره موقع «دون بالون»، الإسباني، فإن محمد صلاح هداف الدوري الإنجليزي الموسم الماضي يعد من أولويات إدارة الملكي خلال فترة الانتقالات لتدعيم صفوف الفريق في صفقة قد تكون تاريخية، لكن الموقع أوضح في تقريره وجود 3 شروط، وضعها الريال للتعاقد مع صلاح، أولها هو فشل الإدارة في التعاقد مع البلجيكي إيدين هازارد نجم فريق تشيلسي الإنجليزي، حيث يعد هو الهدف الأول لزين الدين زيدان في التعاقد، وفي حالة فشل ضمه سيكون صلاح هو البديل.
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