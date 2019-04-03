نادر شوقي يكشف مفاجأة في عقد رمضان صبحي مع الاهلي

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تحرير:سعد الدين محمود ٠٣ أبريل ٢٠١٩ - ٠١:٣٤ ص
أكد نادر شوقي، وكيل اللاعبين، أن استمرار رمضان صبحي، نجم النادي الأهلي، المعار حتى نهاية الموسم الحالي من نادي هدرسفيلد الإنجليزي في الموسم المقبل، أمر وارد. وأوضح شوقي، خلال لقائه بحلقة الثلاثاء من برنامج «ملعب ON» أن حسم موقف رمضان صبحي سيكون بعد نهاية الموسم الحالي، بعد التشاور مع جميع الأطراف، لأن هناك متغيرات تحدث من وقت لآخر. واستبعد نادر عودة رمضان صبحي للمنتخب الوطني في الفترة المقبلة قبل انطلاق بطولة الأمم الإفريقية التي تنظمها مصر في يونيو القادم، مشيرًا إلى عدم ضم اللاعب لمنتخب الفراعنة لأسباب غير فنية لا يريد الحديث عنها مجددًا.
وأوضح، أن هناك خطة يتم العمل بها بشأن مستقبل النجم الشاب، وأن الفريق الأقرب لضم رمضان في الموسم المقبل هو الفريق الذي سيضمن له المشاركة المستمرة في المباريات. وكشف شوقي عن مفاجأة في عقد رمضان مع الأهلي، موضحًا أن العقد سينتهي آخر الموسم الحالي، ولا يوجد به بند تفعيل الشراء النهائي كما يتردد. ويقدم رمضان
وأوضح، أن هناك خطة يتم العمل بها بشأن مستقبل النجم الشاب، وأن الفريق الأقرب لضم رمضان في الموسم المقبل هو الفريق الذي سيضمن له المشاركة المستمرة في المباريات.
وكشف شوقي عن مفاجأة في عقد رمضان مع الأهلي، موضحًا أن العقد سينتهي آخر الموسم الحالي، ولا يوجد به بند تفعيل الشراء النهائي كما يتردد.
ويقدم رمضان صبحي مستوى رائع مع النادي الأهلي منذ استعارته في انتقالات يناير الماضي، كان آخرها أمام الاتحاد السكندري، مساء الثلاثاء، بمساهمته الواضحة في فوز الفريق الأحمر فور دخوله في الشوط الثاني.
وحقق الأهلي فوزًا مثيرًا، على نظيره الاتحاد، بهدفين نظيفين، مساء الثلاثاء، ليرفع المارد الأحمر رصيده إلى 55 نقطة، ليرتقي إلى الصدارة مؤقتًا لأول مرة هذا الموسم، في المقابل تجمد رصيد زعيم الثغر عند 32 نقطة في المركز التاسع.
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