مفاجأة.. حسام حسن يقترب من تدريب هذا المنتخب

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تحرير:أحمد محمد ٠٣ أبريل ٢٠١٩ - ١٢:٢٩ ص
التوأم
كشف كريم حسن شحاتة، عن تلقي حسام حسن، المدير الفني لفريق سموحة، عرضًا من أحدى شركات التسويق لتولي تدريب منتخب السنغال في بطولة أمم إفريقيا 2019 المقرر إقامتها في مصر خلال الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو من العام الجاري. وأكد كريم حسن شحاتة في برنامجه «كورة كل يوم»، الذي يقدمه عبر شاشة «الأولي» أن أحد الوكلاء الذي يعمل في إيطاليا، أجرى اتصالات مع حسام حسن، أوضح خلالها تفاصيل العرض السنغالى المقدم للتوأم، ومن المنتظر حسم الأمر خلال الساعات المقبلة.
وواصل كريم تصريحاته بأن هناك مصادر من داخل نادي سموحة كشفت عن وجود مفاوضات من إدارة النادي مع أحمد حسام «ميدو» لتولي الأخير مهمة تدريب الفريق خلفًا لحسام حسن. الجدير بالذكر، أن التوأم حسام وإبراهيم حسن يقودان فريق سموحة حاليًا، خلفًا لعادل عبدالرحمن الذي رحل عن تدريب الفريق السكندري بسبب
وواصل كريم تصريحاته بأن هناك مصادر من داخل نادي سموحة كشفت عن وجود مفاوضات من إدارة النادي مع أحمد حسام «ميدو» لتولي الأخير مهمة تدريب الفريق خلفًا لحسام حسن.
الجدير بالذكر، أن التوأم حسام وإبراهيم حسن يقودان فريق سموحة حاليًا، خلفًا لعادل عبدالرحمن الذي رحل عن تدريب الفريق السكندري بسبب تراجع النتائج.
كان المنتخب السنغالي قد تأهل إلى بطولة أمم إفريقيا 2019 بعد تصدره للمجموعة الأولى في التصفيات برصيد 16 نقطة، حصدهم من 5 انتصارات وتعادل وحيد، ويتولى السنغالي أليو سيسيه منصب المدير الفني الحالي لمنتخب بلاده وهناك اتجاه قوي للتعاقد مع مدير فني جديد.
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