انت الان تتابع برشلونة يتعادل مع فياريال فى مباراة مثيرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:محمد فرج ٠٣ أبريل ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ ص

برشلونة

تعادل فريق برشلونة مع فياريال بنتيجة 4-4، فى اللقاء الذى جمع بينهما، مساء الثلاثاء، على ملعب «لاسيراميكا» ضمن منافسات الجولة الـ30 من مسابقة الدورى الإسبانى. سجل أهداف برشلونة كل من فيليب كوتينيو ومالكوم وليونيل ميسى ولويس سواريز، بينما أحرز أهداف فريق فياريال كل من شوكويزى وايكامبى وايبورا وباكا. بهذه النتيجة رفع برشلونة رصيده الى 70 نقطة يتصدر بهم جدول الدورى الإسبانى بينما وصل فياريال إلى النقطة 30 وصعد إلى المركز السادس عشر فى ترتيب جدول المسابقة.

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تبادل الفريقين السيطرة فى منتصف الملعب فى بداية اللقاء، وأحرز كوتينيو أول أهداف اللقاء للضيوف بعد تمريرة رائعة من مالكوم من الجهة اليمنى، وبعدها بثلاث دقائق أضاف مالكوم الهدف الثانى بعد عرضية رائعة من أرتورو فيدال ليقابلها برأسية متقنة معلنا عن الهدف الثانى، وقلص سامويل شوكويزى النتيجة لأصحاب الأرض