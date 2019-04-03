شكرا لقرائتكم المقاصة يجهز ثلاثى لموقعة الأهلى بالدورى المصرى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يجهز الجهاز الفنى للمقاصة بقيادة طلعت يوسف الثلاثى شريف حازم وطه عادل ومحمد دبش تحسبا للإستعانة بأحدهم فى لقاء الأهلى المقبل بالدورى المقرر إقامته فى العاشر من أبريل الجارى بسبب إيقاف أحمد عبد العزيز مودى نظرا لحصوله على الإنذار الثالث فى اللقاء الأخير للفريق أمام الجونة . ويأمل طلعت يوسف لتحقيق مفاجأة فى لقاء الأهلى المقبل وتغيير الصورة التى صاحبت الفريق فى لقاءات القمة أمام الأهلى والزمالك خاصة وأن الفريق يملك العديد من النجوم فى الخط الهجومى امثال الثلاثى المحترف جون انطوى وشيمس بيكلى وباولن فوافى بالإضافة لميدو جابر وصلاح عاشور وصلاح ريكو ومحمد رمضان.

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