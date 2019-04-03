وكيله: رمضان يتقاضى ربع راتبه "الإنجليزي" في الأهلي.. وهذا موقف استمراره

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

أكد نادر شوقي وكيل أعمال رمضان صبحي لاعب النادي الأهلي، أن عقده ينتهي مع الفريق في الأول من شهر يوليو المقبل.

وتعاقد الأهلي مع رمضان صبحي معارا لنهاية الموسم من صفوف هيدرسفيلد الإنجليزي يناير الماضي.

وقال نادر شوقي في تصريحات لقناة "أون سبورت" "لا يوجد أي بنود خاصة في تعاقد الأهلي مع رمضان صبحي، اللاعب يعود لناديه بعد انتهاء الإعارة".

وتابع "عقد رمضان صبحي مع الأهلي حتى يوم 1 يوليو، الهدف الذي جاء من أجله هو اللعب وقيادة الأهلي للتتويج بالدوري ودوري أبطال أفريقيا".

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واستمر "لكن كل الأمور واردة، قد يبقى مع الأهلي، قد يرحل لنادي أخر، قد يستكمل عقده مع ناديه الإنجليزي، بعد 1 يوليو سيتحدد مصيره".

وأضاف "لا يمكن الحديث عن مستقبله حاليا، المفاوضات ستكون ثلاثية، وفقا لرغبة رمضان وناديه، وأيضا النادي الأهلي، قد لا يكون في حاجة له ويكتفي بتلك الفترة".

وصرح "رمضان صبحي في الأهلي يحصل على ربع ما يتقضاه في الدوري الإنجليزي".

واختتم "رمضان صبحي لن يكون له أي دور مع المنتخب، تلك هي وجهة نظري، استبعاده من المنتخب مؤخرا ليس لسبب فني، قلت هذا من قبل ولن أكرره".