بالفيديو.. بعد "هديته" لصالح جمعة.. كيف يبدع رمضان صبحي في صناعة الأهداف مع الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

تصوير ـ حازم جودة:

بانطلاقة من منتصف ملعبه على الجانب الأيسر لملعب مباراة الأهلي والاتحاد استطاع رمضان صبحي مراوغ لاعبين من الخصم بطريقة رائعة مما دفعهما للاصطدام ببعضهما البعض قبل أن يمر من مدافع أخر للفريق السكندري ليُرسل الكرة بينيه إلى زميله صالح جمعة الذي يُسجل الهدف الثاني فريقه في الدقيقة 99.

الأهلي فاز أمام الاتحاد خلال المباراة التي جمعتهما مساء يوم أمس الثلاثاء بهدفين نظيفين سجلهما علي معلول في الدقيقة 91 وصالح جمعة في الدقيقة 99 ليتصدر جدول ترتيب الدوري مؤقتًا برصيد 55 نقطة بفارق نقطة عن الزمالك الوصيف الذي يتبقى له مباراة اليوم أمام سموحة.

الكرة التي ـ وُصفت بالهدية ـ ليست الأولى التي يُرسلها رمضان لزملائه في الأهلي ليُسجلوا ليست الأولى فخلال 88 ظهور له بقميص الأول من تصعيده من قطاع الناشئين شارك في 88 مباراة؛ حيث سجل 18 وصنع مثلهم بكرته لصالح جمعة اليوم.

ونستعرض في التقرير التالي مستعنين بمقاطع الفيديو أبرز الأهداف التي شهدت انطلاقة مميزة لرمضان صبحي داخل الملعب قبل أن يُهديها لأحد زملائه بالفريق ليُسجل:

هدف حسين الشحات في شبيبة الساورة

رمضان انطلق في هجمة من يسار الملعب استطاع مراوغة لاعبي شبيبة الساورة الجزائري والحفاظ على الكرة قبل أن يُمررها لحسين الشحات داخل منطقة الجزاء ليسجل الهدف الثالث لفريقه في الدقيقة 88 من عمر اللقاء الذي جعهما ضمن منافسات دور المجموعات من النسخة الجارية بدوري أبطال أفريقيا.

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هدف جون أنطوي في زيسكو

وفي نسخة 2016 من دوري أبطال أفريقيا بدور المجموعات انطلق رمضان صبحي من جهة اليسار بملعب مباراتهم أمام زيسكو قبل أن يرواغ مدافعي الخصم ويمررها لجون أنطوي.

هدف عمرو جمال في الزمالك

في مباراة الجولة الـ 17 من بطولة الدوري صنع رمضان صبحي الهدف الثاني لفريقه أمام الزمالك والذي سجله عمرو جمال في الدقيقة 88 من عمر المباراة.

وكان رمضان قد انطلق بالكرة من قبل نصف ملعبه حتى منطقة جزاء الزمالك ليمررها لعمرو جمال الذي يُحرز منها الهدف الثاني لفريقه.