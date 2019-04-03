سواريز ينقذ برشلونة بتعادل قاتل مع فياريال في "الليغا"

أنقذ الأوروغوياني لويس سواريز المحترف في صفوف برشلونة، مساء الثلاثاء، فريقه من السقوط في فخ الهزيمة بعدما تعادل مع مضيفه فياريال بأربعة أهداف لكل منهما في الجولة الثلاثين للدوري الإسباني لكرة القدم (الليغا).



وبهذا التعادل، ارتفع رصيد برشلونة إلى 70 نقطة في القمة، فيما ارتفع رصيد فياريال إلى 30 نقطة في المركز السابع عشر.



بادر برشلونة بتسجيل هدفين عن طريق الثنائي البرازيلي فيليبي كوتينيو و مالكوم دي أوليفيرا في الدقيقتين 12 و16.



وقلص فياريال النتيجة بإحرازه للهدف الأول عن طريق النيجيري سامويل شوكويزي في الدقيقة 23، ليخرج الضيوف متقدمين من شوط المباراة الأول بهدفين لهدف.



وكانت المفاجأة في شوط المباراة الثاني الذي كان مليئًا بالأهداف، حيث أحرز فياريال ثلاثة أهداف أخرى عبر الكاميروني كارل توكو ايكامبي و فيسنتي ايبورا والكولومبي كارلوس باكا في الدقائق 50 و62 و80.



وجاء الهدف الثالث لبرشلونة في الدقيقة 90 عن طريق الأرجنتيني ليونيل ميسي لتزداد الإثارة في الدقائق الأخيرة من اللقاء.



وجاء الهدف القاتل والتعادل لبرشلونة في الثانية الأخيرة عن طريق لويس سواريز ليكتفي كل فريق بالحصول على نقطة.

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