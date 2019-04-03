يوفنتوس يقترب خطوة جديدة من لقب الكالتشيو بإسقاط كالياري

حقق يوفنتوس فوزًا ثمينا، بهدفين نظيفين على نظيره كالياري، اليوم الثلاثاء، في إطار منافسات الجولة 30 من الدوري الإيطالي.



وأحرز ليوناردو بونوتشي، مدافع اليوفي، الهدف الأول في الدقيقة 22، وأضاف مويس كين الهدف الثاني بالدقيقة 85.



ورفع يوفنتوس رصيده إلى 81 نقطة، ووسع الفارق مع الوصيف نابولي إلى 18 نقطة مؤقتا، واقترب بشدة من حسم لقب المسابقة، فيما تجمد رصيد كالياري عند 33 نقطة بالمركز الـ 12.



اضطر ماسيميليانو أليجري مدرب يوفنتوس لخوض المباراة بطريقة "3-5-2"، ولعب كاسيريس، بونوتشي وكيلليني في الخط الخلفي، بينما لعب دي تشيليو وأليكس ساندرو في الجانبين الأيمن والأيسر، بجانب ثلاثي الوسط بيانيتش، كان وماتويدي، بينما لعب بيرنارديسكي ومويس كين في الهجوم.



وظل اعتماد البيانكونيري على الكرات الثابتة والعرضيات عن طريق الأجنحة والطرفين، حتى نجح الفريق في التسجيل من ركلة ركنية.



أولى المحاولات سنحت في الدقيقة 9 لصالح يوفنتوس، بعد عرضية من الناحية اليسرى عن طريق أليكس ساندرو، حولها إيمري كان برأسية فوق العارضة.



وكاد كاسيريس أن يسجل الهدف الأول لليوفي بالدقيقة 11، بعدما استقبل عرضية بيانيتش، وسددها لينجح كراجنو، حارس كالياري في إبعاد الكرة إلى ركلة ركنية.



ومن ركلة ركنية في الدقيقة 22، تمكن ليوناردو بونوتشي، مدافع اليوفي من تسجيل الهدف الأول، بعدما ارتقى بشكل مميز أعلى من الجميع وسدد رأسية متقنة في شباك كالياري.



واقترب كالياري من تسجيل التعادل في الدقيقة 38، بعدما مر نيكولو باريلا من الناحية اليمنى ومرر كرة عرضية أرضية، سددها جواو بيدرو من لمسة واحدة مباشرة بقدمه اليسرى فوق العارضة.



بداية الشوط الثاني كانت ضعيفة من الفريقين، وحاول إيمري كان، بالدقيقة 57، التوغل بمنطقة الجزاء بمجهود فردي، وسدد كرة ضعيفة ارتطمت بالشباك الخارجية لمرمى كالياري.



وكاد كين أن يضيف ثاني أهداف السيدة العجوز بالدقيقة 59، بعد كرة طولية من منتصف الملعب وصلته وسط 2 من مدافعي كالياري، وسددها ضعيفة.



وفي الدقيقة 61، خرج مارتن كاسيريس، مدافع يوفنتوس، من اللقاء بسبب الإصابة، فيما حل مكانه رودريجو بنتانكور، ليعود إيمري كان إلى المنطقة الخلفية واللعب كمدافع ثالث بجوار كيلليني وبونوتشي.



ووقف مويس كين بجانب مدافعي كالياري، وتصدى لفرصة هدف محقق لفريقه، بعدما استقبل بيرنارديسكي عرضية من ساندرو، سددها بطريقة رائعة في المرمى، لتصطدم برأس كين وتخرج لركلة مرمى بالدقيقة 70.



وأهدر بافوليتي فرصة ثمينة لإدراك التعادل لكالياري، بعدما سنحت له فرصة بالدقيقة 76، وبالدقيقة 80، تألق الحارس كراجنو، أمام كين الذي انفرد بالمرمى.



وسجل كين أخيرًا الهدف الثاني ليوفنتوس، بعد عدة محاولات، من عرضية متقنة أرضية من بنتانكور من الجهة اليمنى تحرك كين أمام المدافع وسدد الكرة بالشباك في الدقيقة 85، ومرت بعد ذلك الدقائق بلا جديد.





المصدر: موقع كورة