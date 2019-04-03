 أتلتيكو مدريد يواصل مطاردة برشلونة على قمة "الليجا"

واصل أتلتيكو مدريد، اليوم الثلاثاء، مطاردته لبرشلونة على قمة ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم (الليجا).



وتغلب أتلتيكو مدريد على ضيفه جيرونا بثنائية نظيفة في الجولة الثلاثين للمسابقة المحلية.



وبهذا الفوز، ارتفع رصيد أتلتيكو مدريد إلى 62 نقطة في الوصافة بفارق سبع نقاط خلف برشلونة المتصدر، بينما تجمد رصيد جيرونا عند 34 نقطة في المركز الثالث عشر.



أضاع لاعبو الفريقين العديد من الفرص خلال شوط المباراة الأول لينتهي بالتعادل السلبي.



وازدادت الإثارة خلال شوط المباراة الثاني إلى أن جاءت الدقيقة 74 لتشهد هدف التقدم لأتلتيكو مدريد عبر الأوروغوياني دييغو غودين بعد اللجوء إلى تقنية الفيديو التي أثبتت صحة الهدف.



وفي الوقت الذي بحث فيه جيرونا عن التعادل، قضى الفرنسي أنطوان غريزمان على تلك الأحلام بإحرازه للهدف الثاني في الدقيقة 94.

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