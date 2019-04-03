رياضة | مواعيد أهم مباريات اليوم الأربعاء 3/4/2019 والقنوات الناقلة لها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواعيد أهم مباريات اليوم الأربعاء 3/4/2019 والقنوات الناقلة لها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يشهد اليوم الأربعاء 3 أبريل 2019 عدداً من المباريات القوية بجميع البطولات المختلفة حول العالم لذلك نرصد لكم عبر موقع "الخليج 365 الرياضي" مواعيد أهم مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها.

- كأس ألمانيا:

بايرن ميونيخ × هايدنيهايم: اليوم في تمام الساعة 6:30 بتوقيت مدينة القاهرة وستذاع عبر قناة eleven sport 1 HD

- كأس فرنسا:

باريس سان جيرمان × نانت: اليوم في تمام الساعة 9:30 بتوقيت مدينة القاهرة وستذاع عبر قناة sport TV 4 HD

- الدوري الانجليزي الممتاز:

مانشستر سيتي × كارديف سيتي: اليوم في تمام الساعة 9:45 بتوقيت مدينة القاهرة وستذاع عبر قناة بي إن سبورت 2 HD

توتنهام × كريستال بالاس: اليوم في تمام الساعة 9:45 بتوقيت مدينة القاهرة وستذاع عبر قناة بي إن سبورت 1 HD

تشيلسي × برايتون: اليوم في تمام الساعة 9:45 بتوقيت مدينة القاهرة وستذاع عبر قناة بي إن سبورت 5 HD

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- الدوري الاسباني:

فالنسيا × ريال مدريد: اليوم في تمام الساعة 9:30 بتوقيت مدينة القاهرة وستذاع عبر قناة بي إن سبورت 3 HD

- الدوري الايطالي:

روما × فيورنتينا: اليوم في تمام الساعة 9:00 بتوقيت مدينة القاهرة وستذاع عبر قناة بي إن سبورت 4 HD

جنوى × إنتر ميلان: اليوم في تمام الساعة 9:00 بتوقيت مدينة القاهرة وستذاع عبر قناة بي إن سبورت 7 HD

- الدوري المصري:

الزمالك × سموحة: اليوم في تمام الساعة 7:00 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناتي أون سبورت والنيل الرياضة

- دوري الخليج العربي:

الجزيرة × العين: اليوم في تمام الساعة 6:30 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة أبو ظبي الرياضية