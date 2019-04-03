رياضة | مباريات مرتقبة لأسوان وبني سويف وسوهاج والإعلاميين بالمظاليم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مباريات مرتقبة لأسوان وبني سويف وسوهاج والإعلاميين بالمظاليم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنطلق في الثالثة من عصر الخميس، سبع مباريات مرتقبة في الجولة الرابعة والعشرين للمجموعة الأولى من منافسات دوري القسم الثاني، في صراع قوى من أجل التأهل للدروى الممتاز ومحاولة أندية القاع الهروب من شبح الهبوط للقسم الثالث.

ويقدم "الخليج 365 الرياضي" مباريات الجولة الـ 24:

- النصر للتعدين مع أسوان

يسعى فريق النصر للتعدين صاحب المركز العاشر بقيادة عادل عبد الحميد برصيد 28 نقطة للفوز على فريق أسوان للنجاة من شبح الهبوط، بينما فريق أسوان المتصدر بقيادة مجدى عبد العاطي برصيد 49 نقطة يتطلع إلى خطف الثلاث نقاط ليصعد رسميا للدورى الممتاز، وكان فريق أسوان فاز في الدور الاول بهدفين دون رد

- الفيوم مع بنى سويف

على استاد الاسيوطي سبورت، يواجه فريق الفيوم صاحب المركز العاشر بقيادة مجدى طلبه برصيد 25 نقطة في مباراة من العيار الثقيل للهروب من الهبوط أمام فريق بنى سويف الوصيف بقيادة محمد يوسف برصيد 43 نقطة في محاولة مجدداً للعودة الى المنافسة مع فريق أسوان المتصدر بفارق 6 نقاط، وشهد لقاء الدور الأول فوز بني شويف بثلاثية نظيفة.

- التليفونات سويف مع الإعلاميين

يلتقي فريق تليفونات بني سويف صاحب المركز الثالث بقيادة أبو العينين شحاتة برصيد 40 نقطة مع فريق الاعلاميين صاحب المركز الرابع بقيادة جميل حلمي برصيد 37 نقطة، في مباراة الصراع على مركز الوصيف، وكان التعادل السلبى قد حسم مباراة الذهاب.

- المنيا مع الوليدية

على استاد جامعة المنيا، يلتقي فريق المنيا الخامس برصيد 34 نقطة، بقيادة ابراهيم صدقى، مع فريق الوليدية الاخير بقيادة عادل خليل برصيد 10 نقاط، ولم يحقق فريق المنيا الفوز في خر 6 مباريات، وكان فريق المنيا فاز بثلاثة أهداف مقابل هدف في الدور الاول.

- ديروط مع ناصر ملوي

يأمل فريق ديروط صاحب المركز السادس بقيادة عماد سمير برصيد 32 نقطة مواصلة العروض القوية للتوجد ضمن المربع الذهبي أمام فريق ناصر ملوي صاحب المركز قبل الأخير بقيادة محمد هريدى برصيد 14 نقطة، وحقق فريق ناصر ملوي الفوز في مباراة الدور الاول على ملعبه بهدفين مقابل هدف.

- طهطا مع سوهاج

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يواجه فريق طهطا صاحب المركز الثامن بقيادة اشرف السيد برصيد 32 نقطة مع فريق سوهاج صاحب المركز السابع بقيادة عصام مرعى بنفس الرصيد 32 نقطة.

وكان فريق طهطا حقق الفوز خارج ملعبه في الدور الاول بهدف نظيف.

- تحرير أسوان مع الألومنيوم

يلعب فريق تحرير اسوان صاحب المركز الثاني عشر بقيادة محمد عبد الله برصيد 21 نقطة مع فريق الالمونيوم صاحب المركز التاسع بقيادة ياسر الكنانى برصيد 32 نقطة، وكان فريق الالمونيوم فاز بهدفين دون رد في المباراة الأولى.

ترتيب المجموعة الأولى

1- أسوان 49 نقطة

2- بنى سويف 43 نقطة

3- التليفونات 40 نقطة

4- الإعلاميين 37 نقطة

5- المنيا 34 نقطة

6- ديروط 32 نقطة

7- سوهاج 32 نقطة

8- طهطا 32 نقطة

9- الألومنيوم 32 نقطة

10- النصر للتعدين 28 نقطة

11- الفيوم 25 نقطة

12- تحرير أسوان 21 نقطة

13- ناصر ملوي 14 نقطة

14- الوليدية 10 نقاط