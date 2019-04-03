رياضة | تعليق مثير من شريف إكرامي بعد الفوز القاتل على الاتحاد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعليق مثير من شريف إكرامي بعد الفوز القاتل على الاتحاد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق شريف إكرامي حارس مرمى الفريق الأول النادي الأهلي على نتيجة مباراة فريقه ضد الاتحاد السكندري والتى انتهت بثنائية نظيفة للمارد الأحمر، بالدوري العام.

Advertisements

وكتب إكرامي على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "‏‏‏‏‏‏‏‏‏و لسه".

وكان الأهلي حقق فوزًا قاتلًا على الاتحاد السكندري، بهدفين دون رد بالمباراة التي أقيمت مساء اليوم على ملعب برج العرب ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.