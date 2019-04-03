رياضة | تعرف على أهداف الأهلي الحاسمة في الدوري هذا الموسم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على أهداف الأهلي الحاسمة في الدوري هذا الموسم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في تحقيق فوز مهم على حساب الاتحاد السكندري بنتيجة 2-صفر، في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الـ27 من منافسات بطولة الدوري الممتاز.

ظل التعادل السلبي سيد الموقف حتى نهاية الوقت الأصلي من زمن المباراة. وأشار جهاد جريشة حكم المباراة بخمسة دقائق كوقت محتسب بدلًا من الضائع، الأمر الذي كان بمثابة نقطة تحول في المباراة، بعدما واصل نجوم الأهلي هوايتهم في تسجيل «أهداف +90».

علي معلول، ظهير أيسر النادي الأهلي، أطلق صاروخًا بقدمة اليسرى من عرضية جيرالدو، لتسكن شباك الاتحاد السكندري، الأمر الذي فتح شهية صالح جمعة، لاعب وسط الفريق، ليضيف هدف التعزيز بعد فاصل من المهارة الفردية لرمضان صبحي، والذي أهدى صالح تمريرة على طبق من ذهب ليسجل أول أهدافه بقميص الأهلي هذا الموسم.

ثنائية اليوم في شباك زعيم الثغر لم تكن الأولى التي ينجح خلالها لاعبو النادي الأهلي في هز شباك المنافسين «+90» بعدما سبق للاعبي الفريق التسجيل في الدقائق الأخيرة من عمر 5 المباريات في الدوري هذا الموسم.

البداية كانت في لقاء الأهلي والإسماعيلي بالجولة الأولى عندما سجل محمد شريف للأهلي هدفًا في الدقيقة 94.

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وعاد محمد شريف ليسجل في مرمى الاتحاد السكندري بلقاء الفريقين في الجولة العاشرة من منافسات بطولة الدوري وذلك بحلول الدقيقة 91.

مؤمن زكريا، لاعب الفريق، كان حاضرًا في الأهداف الحاسمة للقلعة الحمراء بعدما نجح في تعزيز تقدم الأهلي على النجوم مسجلا الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 93 من زمن المباراة.

الأنجولي جيرالدو، القادم لصفوف الفريق في فترة الانتقالات الشتوية، يناير الماضي، نجح في تسجيل هدفًا في الدقيقة 90، أمام الداخلية، في إطار منافسات الجولة 23، في المباراة التي انتهت بفوز الأهلي بنتيجة 3-1، وكان جيرالدو، صاحب الهدف الثالث.

وكان هدف ناصر ماهر، لاعب وسط الأهلي، في مرمى الجونة بحلول الدقيقة 87، أحد أبرز الأهداف الحاسمة التي منحت الأهلي فوزًا مثيرًا، بعدما كان الفريق متأخرًا بهدف دون رد حتى الدقيقة 79، ليدرك كريم نيدفيد هدف التعادل، ويقتنص ناصر ماهر هدف الفوز في الدقيقة 87 ليهدي الأهلي ثلاثة نقاط غالية في مشوار المنافسة على لقب الدوري.