رياضة | نجم الزمالك السابق: أتمنى استمرار جروس حتى نهاية الدوري والفوز به

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم الزمالك السابق: أتمنى استمرار جروس حتى نهاية الدوري والفوز به والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب هشام يكن نجم الزمالك السابق عن أمله باستمرار كريستيان جروس المدير الفني للفريق حتى نهاية الموسم والفوز بالدوري. وقال يكن في تصريحات تلفزيونية لفضائية إم بي سي مصر :"مواجهات الزمالك المقبلة صعبة فهناك 12 فريقا ينافس على الهبوط". Advertisements وأضاف :"التوافق بين اللاعبين نتج عنه ثبات مستوى الزمالك وأتمنى استمرار جروس حتى نهاية الدوري والفوز به". واختتم يكن تصريحاته قائلاً :"يجب على أجيري المدير الفني للمنتخب إجراء تعديلات على قائمة المنتخب والاستعانة بالخبرات".

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