رياضة | عاجل.. رد فعل قوي من الأهلي ضد حسين الشحات بعد واقعة مباراة الاتحاد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. رد فعل قوي من الأهلي ضد حسين الشحات بعد واقعة مباراة الاتحاد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي بأنه سيتم توقيع عقوبة على حسين الشحات نجم الفريق بسبب اعتراضه على تبديله أثناء مباراة الاتحاد.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات هاتفية لفضائية إم بي سي مصر: "سيتم توقيع عقوبة على حسين الشحات بسبب اعتراضه على تبديله طبقًا للائحة التي يتم تطبيقها على الجميع".

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وأضاف :"هذا الموسم صعب بكل ما تحمله الكلمة من معنى سواء محليا أو أفريقيا".

واختتم عبد الحفيظ تصريحاته قائلاً :"بعد الأسبوع الرابع والثلاثين سنكون على صدارة جدول الدوري ولم نطلب نقل مبارتنا أمام الاتحاد لأنها ليست مبارتنا".