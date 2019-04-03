رياضة | لويس سواريز يتحدث عن التعادل القاتل أمام فياريال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لويس سواريز يتحدث عن التعادل القاتل أمام فياريال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق الأوروجوياني لويس سواريز مهاجم فريق برشلونة على تعادل فريقه القاتل ٤-٤ أمام فياريال مساء اليوم بالجولة الثلاثين للدوري الإسباني "الليجا".

وقال سواريز عقب نهاية المباراة :"قدمنا شوط أول رائع، وكانت نتيجة 2-0 وكان يمكن أن نسجل الثالث ونقضي على المباراة، ولكن فياريال يراهن على البقاء.".

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وأضاف :"لدينا فارق في النقاط ولكن كان لا بد أن لا نخسر من أجل المعنويات".

وتابع "لاعبو البارسا لديهم الجودة، ويجب التناوب وهذا قرار المدرب".

وأتم "لقد لعبنا أفضل منهم، أعتقد بأننا استحقينا الفوز، في النهاية ظهرت روح الفريق، نحن نريد الفوز دائماً".