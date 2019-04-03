رياضة | عاجل.. سيد عبد الحفيظ يفاجئ الجميع بطلب ناري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. سيد عبد الحفيظ يفاجئ الجميع بطلب ناري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالب سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، بإقامة مباراة صن داونز الجنوب إفريقي في إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا يوم 13 أبريل الجاري في استاد الجيش ببرج العرب أو على ملعب المقاولون العرب بالقاهرة.

ويُسافر الاهلي إلى جنوب أفريقيا ظهر غد، الأربعاء، على متن طائرة خاصة لمواجهة صن داونز السبت المقبل في ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا.

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كان فريق الأهلي قد فاز على الاتحاد السكندري بثنائية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما، مساء الثلاثاء، بإستاد الجيش ببرج العرب في الجولة الـ27 للدوري الممتاز .