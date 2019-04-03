رياضة | ترتيب الدوري الإسباني بعد تعادل برشلونة مع فياريال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترتيب الدوري الإسباني بعد تعادل برشلونة مع فياريال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خطف نادي برشلونة نقطة ثمينة من مباراته ضد فباريال مساء الثلاثاء وذلك بعد التعادل لنتيجة أربعة أهداف لمثلهما في الجولة الثلاثين من مسابقة الدوري الاسباني "الليجا".

وسجل رباعية برشلونة في شباك فياريال كلاً من؛ فيليبي كوتينيو ومالكوم ولويس سواريل وليونيل ميسي خلال الدقائق التالية؛ 12 و16 و90 و93 من عمر اللقاء.

ويأتي ترتيب الدوري الاسباني بعد تعادل برشلونة مع فياريال كالتالي:

1- برشلونة: 70 نقطة

2- أتلتيكو مدريد: 62 نقطة

3- ريال مدريد: 57 نقطة

4- خيتافي: 47 نقطة

5- ألافيس: 44 نقطة

6- فالنسيا: 43 نقطة

7- إشبيلية: 43 نقطة

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8- أتلتيك بلباو: 40 نقطة

9- ريال بيتيس: 40 نقطة

10- ريال سوسيداد: 37 نقطة

11- إيبار: 36 نقطة

12- ليجانيس: 36 نقطة

13- إسبانيول: 35 نقطة

14- جيرونا: 34 نقطة

15- ليفانتي: 32 نقطة

16- بلد الوليد: 30 نقطة

17- فياريال: 30 نقطة

18- سيلتا فيجو: 28 نقطة

19- رايو فاليكانو: 24 نقطة

20- ويسكا: 22 نقطة