رياضة | بدون رونالدو.. يوفنتوس يقهر كالياري في ليلة تألق مويس كين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بدون رونالدو.. يوفنتوس يقهر كالياري في ليلة تألق مويس كين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قطع فريق يوفنتوس خطوة جديدة نحو التتويج بلقب الدوري الإيطالي لكرة القدم للمرة الثامنة على التوالي بعد الفوز على مضيفه كالياري 2 /صفر اليوم الثلاثاء في المرحلة الثلاثين للمسابقة.

وفي مباراة أخرى، أهدر فريق ميلان فرصة استعادة المركز الثالث بجدول الترتيب وتعادل مع ضيفه اودينيزي 1 /1.

وعلى ملعب سانت إيليا، تقدم ليوناردو بينوتشي بهدف ليوفنتوس في الدقيقة 22 ثم أضاف مويس كين الهدف الثاني للفريق الضيف في الدقيقة 85.

وحصد يوفنتوس ثلاث نقاط جديدة رفعت رصيده في الصدارة إلى 81 نقطة بفارق 18 نقطة عن نابولي الوصيف الذي يلتقي غدا الأربعاء مع مضيفه إمبولي.

وحقق يوفنتوس فوزه السادس والعشرين هذا الموسم مقابل ثلاثة تعادلات وهزيمة واحدة.

أما كالياري فتوقف رصيده عند 33 نقطة في المركز الثالث عشر.

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وعلى ملعب سان سيرو، تقدم ميلان بهدف قبل دقيقة واحدة من نهاية الشوط الأول بواسطة المهاجم البولندي الدولي كريستوف بيونتيك من ضربة رأس قوية.

ولكن اودينيزي ظفر بنقطة التعادل بفضل الهدف الذي سجله كيفين لاسانيا في الدقيقة 65 مستغلا تمريرة رائعة من سيكو فوفانا.

ورفع ميلان رصيده إلى 52 نقطة في المركز الرابع بفارق نقطة واحدة عن إنتر ميلان صاحب المركز الثالث.

أما أودينيزي فحصد هو الأخر نقطة واحدة رفعت رصيده إلى 29 نقطة في المركز الخامس عشر.

وخلال مسيرته في الموسم الحالي حقق ميلان 14 انتصارا وعشرة تعادلات وست هزائم.

وفاز اودينيزي في سبع مباريات مقابل ثمانية تعادلات و14 هزيمة.