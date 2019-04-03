رياضة | لماذا يعتبر "بنزيما" لاعب لا يُمس ؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لماذا يعتبر "بنزيما" لاعب لا يُمس ؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قبل عشرة سنوات، قرر فلورينتينو بيريز أن يأخذ طائرة إلى مدينة ليون الفرنسية، من المطار، ذهب بسيارة سوداء إلى برون، أحد أحياء مدينة ليون، أين نشأ كريم بنزيما وأين مازال يعيش عائلته وأصدقاءه. بالبدلة السوداء والنظارات، خرج فلورينتينو من السيارة وطرق على باب منزل بنزيما.

لقد أتى إلى منزلي، وهذا كان مهم جداً في أتخاذي لقرار، تحدث بالفرنسية وجعلني أفهم أنه يريدني ان العب في ريال مدريد، وهذا كان حلمي كلاعب كرة قَدّم"، قال بنزيما في مقابلة بعد توقيعه لـريال مدريد.

دفع ريال مدريد 35 مليون يورو لليون للتعاقد مع المهاجم الفرنسي. ذهاب بيريز لمنزل بنزيما كانت المرة الوحيدة التي يذهب فيها بيريز للاعب في منزله. لم يفعلها قبلها ولا بعدها. بالنسبة لبيريز، بنزيما سيطل دائماً نجم الفريق و مع عودة زيدان، حب النادي لكريم أصبح ليس له مثيل.

إذا رَحَل الويلزي جاريث بيل عن الفريق الموسم القادم، سيتبقى عنصر واحد فقط من الـBBC وهو بنزيما، "وجوده في مشروع زيدان الجديد غير قابل للنقاش، هو القائد الثالث للفريق وأحد أكثر لاعبين الفريق من حيث الجودة"، يقولون في النادي.

كريم بنزيما هو مهاجم مميّز، مهاجم بِرَوح صانع ألعاب، "المهاجم يجب ان يعلم كيف يلعب كرة القدم، ليس فقط يسجّل الأهداف، أن أيضاً أحب أن أقوم بتمريرات حاسمة، أشارك في اللعب، البعض لا يفهمون ماذا أفعل في الملعب، لكنني ألعب كرة القدم لكتابة التاريخ"، قال بنزيما عن نفسه.

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بنزيما ليس فقط اللاعب الوحيد الذي ذهب فلورينتينو بيريز إلى منزله لإقناعه بالتوقيع لـريال مدريد، هو ايضاً نال الشرف ان يكون اول لاعب يجعل فلورينيتنو بيريز يَقف و يحتفل بهدف لـريال مدريد.

كان بالتحديد في ليون ، في ستاد جيرلاند، سجّل بنزيما هدف كان حاسم في تأهل ريال مدريد لربع نهائي دوري الأبطال. فقط هدف راموس في لشبونة احتفل به فلورينتينو بنفس الشكل.

بعد عشرة مواسم في ريال مدريد،. بنزيما هو الهداف السادس في تاريخ النادي (215 هدف) و الهداف الرابع في تاريخ دوري الأبطال (60 هدف).

لهذا السبب، بنزيما سيستمر لاعب لا يمس في الفريق الموسم القادم. الحاجة لمهاجم بديل افضل من ماريانو هو شيء، و التعاقد مع مهاجم كلاسيكي و خسارة بنزيما، الغير قابل للنقاش في ريال مدريد، هي شيء آخر.