رياضة | موهبتين رائعتين على رادار ريال مدريد

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أفادت تقارير صحفية إسبانية، أن مسؤولو نادي ريال مدريد الغسباني يُتابعون اثنين من المواهب الشابه، وهم فرناندو دلجادو وإستيبان أباريسيو.

وأشارت صحيفة "ماركا" الإسبانية، إلى ان ريال مدريد يعمل لمستقبل فريقه الأول، ولكن أيضًا من أجل قاعدته، الفريق الأبيض لا يتوقف عن اكتشاف المواهب لمستقبله، من وجهة نظرهم هُناك اثنين من اللاعبين يرون أنهم قد يكونوا وجهه سليمه لريال مدريد في المستقبل وهم إستيبان أباريسيو وفرناندو دلجادو (2001).

أباريسيو هو مُهاجم ينتمي لرايو فاييكانو، بدأ اللعب منذ أن كان خمس أعوام فقط في مدرسة سييتي بيكوس حيث سار في الطريق هُناك حتى 2012 عندما انضم للفئات السنيه في رايو فاييكانو، الأن هو يجذب انتباه العظماء بسبب تأثيره وتحركاته أمام المرمى.

فرناندو دلجادو هو جزء من الفريق الأول الشبابي لرايو ماخاداهوندا، إنه لاعب خط وسط معروف في ماخاداهوندا بلقبه الثاني (يسمونه جيرير من جيريرو).

في 18 يناير الماضي، أعلن النادي عن تجديد المحور حتى عام 2022، يعتبر أحد المواهب الكبرى الذي حقق نتائج جيده للغايه، وعلى سبيل المثال كان هُناك ماركوس يورينتي من قبل والأن هو في مدريد.